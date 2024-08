Vorsichtig hält Martin Biedermann die kleine Fledermaus in die Höhe, zeigt sie den neugierigen Kindern und Erwachsenen, die ihn dicht umdrängen. „Das ist eine Zweifarbenfledermaus. Dass wir sie heute hier gefangen haben, ist eine echte Überraschung“, erzählt er. Denn eigentlich sei diese Art eher in urbanen Gebieten zu finden, wohne zum Beispiel in den Ritzen der Plattenbauten. Sie an der Gera zu finden, habe er nicht erwartet. „Über diese Art wissen wir aber noch recht wenig“, sagt Biedermann.