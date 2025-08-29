„Sie wohnen mitten unter uns.“ Gemeint sind die Fledermäuse – aber dass dieser Satz nicht nur ein flotter Slogan ist, sondern absolute Realität – das konnten am vergangenen Freitagabend rund 60 junge und ältere Fledermaus- und Naturfreunde bei der „Ilmenauer Bat Night“ im Schülerfreizeitzentrum am Großen Teich live miterleben – dank eines kleines Geräts, eines sogenannten Detektors. Der zeichnet nämlich jene für das menschliche Ohr nicht vernehmbaren Laute auf, welche die Fledermäuse bei ihren nächtlichen Flügen im Rahmen ihrer Ultraschall-Echoortung im Bereich von 20 bis 120 Kilohertz ausstoßen.