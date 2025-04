„Es geht nicht um Leiden, es geht um Resilience“, sagt Sasha Lurje. Die Sängerin gehört mit Lorin Sklamberg und Craig Jugelman zu den Stars der jüdischen Musikszene. Ihr Programm „Yidish Songs of Resilience“ handelt von Widerständigkeit und davon, inmitten von Katastrophen neue Kraft zu finden. Eine ihrer Auftritte im Rahmen der Jüdisch-Israelischen Kulturtage in Thüringen, Almerswind ist wohl der kleinste Ort, führte sie ins Dorf Almerswind bei Schalkau. „Flechtwerk“-Initiator André Kranich hatte sich um den Auftritt gekümmert. Im Saal sind die Stühle bald besetzt und der sprichwörtliche „Funke“ zwischen den Musikern auf der kleinen Bühne und dem Publikum im nicht unbedingt großen Saal hatte schnell gezündet. Will heißen, das Publikum war schnell mitgerissen.