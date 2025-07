Die Sonne hatte es sehr gut gemeint und der Schatten machte sich rar. Allerdings hatte an diesem brütend heißen Samstag schon am Nachmittag erste Interessierte im Garten neben dem Flechtwerk-Zentrum Platz genommen. „Freundliche Menschen treffen“ war die Überschrift für das Sommerfest des Kulturzentrum in dem Schalkauer Stadtteil. Schon nach etwa einer Stunde hatte sich eine spontane kleine Ausstellung am frei gespannten Faden entwickelt. Porträts von Einheimischen und Gästen, die den Weg dorthin gefunden hatten durften betrachtet werden. Zeichnen, reden und zuhören war gefragt. Am Tisch entstehen binnen weniger Minuten mittels Buntstiften sehr individuelle Porträts, während sich die Models, vom Teenager bis zur Seniorin mit den Zeichnern unterhalten.