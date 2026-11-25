Tatsächlich fand die Hochschule Merseburg eine hohe Zunahme an Solosex: 1990 befriedigten sich ostdeutsche Männer bis 35 Jahre im Schnitt viermal im zurückliegenden Monat, 2020 passierte das 16 Mal. Bei den Frauen sprang die Häufigkeit von einmal auf siebenmal.

Lieber passiv als aktiv

Reinhardt führte weiter aus, dass die Lebensphase zwischen 18 und 35 heute stärker als früher durch Optimierungsdruck geprägt sei - im Studium, im Berufseinstieg, zu Beginn der Karriere. "Wer abends auf das Sofa sinkt, sucht eher nach passiver Erholung als nach aktiver Leidenschaft." Auch wer Zukunftsängste und finanzielle Sorgen habe, dessen Libido sei gedämpft.

Im Übrigen steht Deutschland nicht allein da mit dem Trend. Eine gerade im Fachjournal "Lancet" erschienene Studie des University College London zeigt, dass unter-45-Jährige in Großbritannien im Schnitt noch zweimal im Monat Sex haben. 1990 wurden sie noch viermal zusammen intim. Auch bei den Briten stieg der Anteil derjenigen, die gar keinen Sex haben, stark an. Eine französische Studie kam zu ähnlichen Ergebnissen.

Doch die Lage ist nicht nur schlecht. Sowohl Degen als auch Reinhardt betonen: Viele junge Menschen reflektierten bewusster, ob und wann sie Sex wollen - hätten sie kein Interesse, fühlten sie sich weniger durch gesellschaftliche Norm genötigt. Außerdem gehe es ihnen stärker um Konsens und Gleichberechtigung, meint Reinhardt. "Das ist ein großer kultureller Fortschritt, führt aber auch dazu, dass spontane, unüberlegte Begegnungen abnehmen und Intimität bewusster gewählt wird."

Geschlechtsverkehr sei für die Generation unter 35 auch nicht mehr der Kitt, der eine Partnerschaft zusammenhält, meint Reinhardt. "Freundschaftliche Verbundenheit, gemeinsame Werte und gegenseitige Unterstützung im Alltag wiegen heute oft schwerer als die reine Frequenz im Bett."