Auf die 30. Kreisjungtierschau weist Andre Wöhner vom Kaninchenzuchtverein T 636 Steinheid und Umgebung für Freitag, 22., und Samstag, 23. August, hin. Die Jubiläumsveranstaltung findet in der Mehrzweckhalle am Markt Stadt. Ausgestellt werden rund 230 Tiere aus dem Bestand von rund zwei Dutzend Züchtern. Offizielle Eröffnung am Freitag, 22. August, ist um 14 Uhr. Bis 18 Uhr können hernach Castor Rex, Sachsengold und Co. in Augenschein genommen werden. Am Samstag, 23. August, ist geöffnet von 9 bis 18 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen. Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt.