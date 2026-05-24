Ein Gemeinschaftserlebnis schaffen, eine Aktion starten, an der alle mitwirken können, etwas mit Ausstrahlungskraft auf die Beine stellen – das war die Idee hinter dem Tanzflashmob, mit dem am Stadtfestsonntag, 14. Juni, 14 Uhr ein Weltrekord eingefahren werden soll. Zugleich ist es eine weitere Ehrung für Herzog Georg II. in seinem 200. Geburtstagsjahr, denn die Meininger tanzen zum neu geschaffenen Georg-Lied von Heiko Denner, nach einer Choreografie, die von Tanzschulen und Tanzgruppen der Stadt entwickelt wurde.