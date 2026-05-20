Am Stadtfestsonntag, 14. Juni, soll es geschehen. Meiningen will einen Weltrekord holen und zugleich ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis schaffen – mit einem Tanzflashmob nach vorgegebener Choreografie zur Musik des Georg-Liedes, das Heiko Denner, Leiter des Meininger Musikkonservatoriums, eigens dafür komponiert hat. Ob das gelingt? Wohl nur mit guter Vorbereitung und Übung! Hier kommt am Pfingstsamstag, 23. Mai, der Meininger Ehrentag ins Spiel. Am Ende des Tagesprogramms soll nämlich um 18.45 Uhr die Generalprobe über die Marktbühne gehen. Zuvor schon darf die Choreografie gern geübt werden: um 14.14 und 16 Uhr im Schlosspark und um 18.30 direkt vor der gemeinsamen Probe auf dem Marktplatz.