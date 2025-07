Lustenau - In Österreich haben sich Fans des TSV 1860 München eine Schlägerei mit Anhängern des FC Augsburg und des österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau geliefert. Wie die Polizei berichtete, waren an der Auseinandersetzung zeitweise 150 Personen beteiligt. Es flogen laut Polizei Flaschen und Steine. Es sei auch zu direktem Körperkontakt gekommen. Vier Menschen wurden bei der Schlägerei am Samstagabend in Lustenau verletzt, mehrere Autos beschädigt.