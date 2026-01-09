Flaschen nicht schneebedeckt: Bierflaschen verraten Fahrer nach Flucht aus Unfallwagen

Schweitenkirchen - Kurioses Szenario für die Polizei: Als Polizisten zu einem Unfall auf der Autobahn 9 gekommen sind, haben sie dort leere Bierflaschen gefunden, aber keinen Fahrer. Bei einer Suchaktion entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr den 41 Jahre alten Fahrer in einem Feld liegend, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe sich nach dem Unfall auf Höhe von Schweitenkirchen dort verstecken wollen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren über einen automatischen Notruf im Auto alarmiert worden.