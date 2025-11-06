Louisville - Die Zahl der Opfer nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky steigt weiter. Mindestens elf Menschen seien ums Leben gekommen, teilte Gouverneur Andy Beshear einen Tag nach dem Absturz laut Medienberichten mit. Die Zahl der Opfer werde voraussichtlich noch steigen, auch mindestens ein "kleines Kind" sei dabei. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden demnach verletzt, einige sehr schwer - sie erlitten Verbrennungen, Rauchvergiftungen und Splitterverletzungen. Die Ursache des Absturzes in einem Außenbezirk der Großstadt Louisville blieb unklar.