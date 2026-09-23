Regenstauf (dpa/lby) - Bei einem Scheunenbrand in Regenstauf (Landkreis Regensburg) ist ein Pferd tödlich verletzt worden. Zwei weitere Pferde wurden von einem Ersthelfer noch aus dem Stall gerettet, wie die Polizei mitteilte. Durch das Feuer sei ein Schaden von mindestens 50.000 Euro entstanden. Warum der Brand am Dienstag genau ausbrach, war nicht bekannt - es gab den Angaben zufolge jedoch nach ersten Ermittlungen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Einen technischen Defekt könne man nicht ausschließen.