Schwangau (dpa/lby) - In einer Sauna in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) ist eine Decke beim Aufheizen in Flammen aufgegangen. Sechs Mitarbeiter der betroffenen Therme atmeten kurzzeitig gefährlichen Rauch ein und kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Sie konnten nach Polizeiangaben kurze Zeit später aber wieder entlassen werden. Gäste der Therme, die vorsorglich geräumt wurde, blieben unverletzt.