Pünktlich zur Mengersgereuther Kerwa am Wochenende gibt es die passende Beflaggung am Rathaus in Effelder. Seit dem 30. Oktober weht damit sozusagen ein frischer Kerwa-Wind durch die Gemeinde Frankenblick. Die drei Flaggen tragen die mundartliche Aufschrift „Mir ham Kerwa“. Typische Ausrufe dürfen darauf natürlich ebenso wenig fehlen: „Wan is die Kerwa? Unne!“, „Neuneneunzich, hunnert!“ sowie „Dreiza, Verza, Juhu“ gehören schließlich einfach dazu.