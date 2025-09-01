Die massive Kritik an Bodo Ramelows Anregung, über Flagge und Hymne Deutschlands neu nachzudenken und sie samt neuer Verfassung vom Volk diskutieren und beschließen zu lassen, ist absurd. Wie immer bei Grundsatzthemen kann man fragen, ob es keine wichtigeren praktischen Probleme gibt. Doch warum sollte man nicht darüber nachdenken, ob die Nationalsymbole unserer modernen, aufgeklärten Demokratie nach vielen Jahren eine Auffrischung vertragen? Und zwar gerade weil so viele Nostalgiker, Diktatorenfreunde und Vielfaltverächter die Säge ansetzen an zwei der drei Grundfesten dessen, wofür Schwarz-Rot-Gold, das Lied der Deutschen und das Grundgesetz gleichermaßen, stehen: Das Recht und die Freiheit.