Alles noch schöner, alles noch größer: In etwa so könne man sich die finalen Spiele der deutschen Flag-Football-Meisterschaft vorstellen, erzählt Oliver Braunsdorf. Diese waren im zweiten Jahr in Folge Teil der deutschen „Finals“, dem Sportevent, das jedes Jahr die deutschen Meisterschaften mehrerer Sportarten medienwirksam und zeitgleich unter einem Dach vereint. Die besten acht Teams der Saison trafen in einer Vorrunde und am Folgetag in Entscheidungsspielen aufeinander.