Der Wald um Heldburg wird neu aufgeteilt – viele kleine Flächen werden den Eigentümer wechseln. Denn in seiner vergangenen Sitzung hat Heldburgs Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossen, Waldflächen mit Thüringenforst zu tauschen. Ziel des Vorhabens ist es laut Lars Wollschläger, Leiter des Forstamts Heldburg, und seinem Stellvertreter Andreas Helwig, bislang zersplitterte Waldgrundstücke neu zu ordnen und dadurch die Bewirtschaftung zu vereinfachen.