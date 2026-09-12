Flächenordnung Warum Hessen die Flurbereinigung reformiert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wenn der Besitz landwirtschaftlicher Grundstücke auf Behördenanweisung neu geordnet wird, kann das zu Verbesserungen führen, aber auch zu Ärger und Streit. Flurbereinigung soll beispielsweise die Bewirtschaftung von Äckern und Feldern erleichtern, etwa wenn aus mehreren verstreut liegenden kleinen Flächen eines Landwirts ein zusammenhängendes Areal wird. Beteiligte Grundstückseigentümer erhalten in der Regel wertgleiche neue Flächen, auch wenn diese nicht exakt am ursprünglichen Ort liegen.