Flächenordnung Warum Hessen die Flurbereinigung reformiert

Was sind die größten Probleme der Landwirtschaft bei der Flurbereinigung?

Landwirtschaft sei oft nur als "Beiwerk" gesehen worden bei Verfahren, die primär neuer Infrastruktur wie dem Autobahnbau oder Naturschutzprojekten dienten, erklärte der hessische Bauernverband. Auch die oft viel zu lange Verfahrensdauer habe dazu geführt, dass die Flurbereinigung eine geringe Akzeptanz hatte. "Wenn teilweise über mehr als 20 Jahre in einem Gebiet ein Flurbereinigungsverfahren läuft, führt dies zu Unsicherheiten in Bezug auf Planungssicherheit und Nachfolgeregelungen", ergänzte der Verband.