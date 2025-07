Diese werden nun durch Kräfte aus dem gesamten Freistaat verstärkt. Wie Sonnebergs Kreisbrandinspektor Mathias Nüchterlein mitteilt, wurden gegen 15.30 Uhr auch Feuerwehrleute aus dem Landkreis Sonneberg zur schnellen Hilfe angefordert. Unter anderem ein Löschgruppenfahrzeug aus Oberlind rückte in den Nachbarkreis aus sowie ein Tanklöscher aus Lauscha. Der Einsatzleitwagen aus Sonneberg wird ebenfalls noch eingebunden, so Nüchterlein, der – Augenzeuge des Geschehens vor Ort – sich wenig Illusionen macht, was die Dauer dieses Einsatzes anbelangt. Angesichts der Feuersbrunst werden sich die Löscharbeiten noch viele Stunden hinziehen, so seine Überzeugung.