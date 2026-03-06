 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Staatskanzlei: Gemeinsame Ost-Position zu Windkraft-Vorgaben

Flächen für Windräder Staatskanzlei: Gemeinsame Ost-Position zu Windkraft-Vorgaben

Feste Flächenvorgaben des Bundes für Windkraftflächen sind der CDU-geführten Landesregierung ein Dorn im Auge. Allein steht sie damit nicht da.

Flächen für Windräder: Staatskanzlei: Gemeinsame Ost-Position zu Windkraft-Vorgaben
1
Die Thüringer Landesregierung will Lockerungen bei den Flächenvorgaben des Bundes für Windkraftstandorte. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Landesregierung sieht sich in ihrem Kampf gegen feste Flächenvorgaben für Windräder durch die anderen ostdeutschen Bundesländer unterstützt. Gemeinsam mit Thüringen hätten Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt eine gemeinsame Position in einer sogenannten Protokollerklärung abgegeben, teilte die Staatskanzlei mit. Ziel sei die Einführung einer Länderöffnungsklausel bei der geplanten Überprüfung der gesetzlichen Vorgaben für Flächen, auf denen Windräder errichtet werden sollen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Einen Antrag auf eine solche Öffnungsklausel hatte Thüringen zuvor schon im Bundesrat eingebracht. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien braucht Akzeptanz – und die entsteht nicht durch starre Vorgaben aus Berlin", äußerte Ministerpräsident Mario Voigt. Nach früheren Angaben des Thüringer Umweltministeriums muss der Freistaat nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bundesvorgaben in einem ersten Schritt 1,8 Prozent seiner Landesfläche für Windenergieerzeugung reservieren, letztlich sollen auf 2,2 Prozent Windräder stehen. 

Thüringen hinkt bei Windkraft hinterher 

In Thüringen wird seit Jahren heftig über den Windkraftausbau gestritten. Beim Ausbau der Windenergie hinkt der Freistaat den meisten Bundesländern weiter hinterher. Im vergangenen Jahr gingen im Freistaat nach kürzlich vorgelegten Zahlen der Fachagentur Wind und Solar 13 Anlagen mit einer Leistung von 71,6 Megawatt (MW) in Betrieb. Thüringen hatte damit einen Anteil von nur 1,4 Prozent am Zubau in Deutschland. Unter den Flächenländern rangiert Thüringen gemeinsam mit Sachsen auf dem vorletzten Platz.