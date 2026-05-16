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  6. Spielefest im Freilandmuseum

Fladungen Spielefest im Freilandmuseum

„Mitmachspaß für Groß und Klein“ verspricht das Freillandmuseum Fladungen am Wochenende: historische und moderne Spiele zum Ausprobieren und Entdecken.

Fladungen: Spielefest im Freilandmuseum
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Tauziehen – wann hat man denn dazu noch Gelegenheit? Beim Spielefest im Freilandmuseum Fladungen am Wochenende zum Beispiel. Foto: Alexander Martin

Historische Kinderspiele, Brettspiele, Knopfspiele und die weltweit einzigartige Murmelausstellung „Murmiland“ – am 16. und 17. Mai 2026 verwandelt sich das Fränkische Freilandmuseum Fladungen von 10 bis 17 Uhr in ein Spielparadies für Groß und Klein. Unter dem Motto „Mitmachspaß für Groß und Klein“ erwartet Familien ein buntes Programm aus historischen und modernen Spielen, das zum Mitmachen, Ausprobieren und Entdecken einlädt.

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Die Faszination des Murmelspiels – seit Generationen ungebrochen. Foto: Alexander Martin

Ein besonderes Highlight ist die mobile Mitspielausstellung „Murmiland“: faszinierende Murmelburgen, außergewöhnliche Kugelbahnen und Murmelflipper können bespielt werden. Wer lieber in die Vergangenheit eintaucht, kann historische Knopf- und Murmelspiele wie „Schussern“ oder „Stöckeln“ entdecken. Wer sich lieber körperlich auspowert, kommt bei den Bewegungsspielen auf seine Kosten: Gummitwist, Dosenwerfen, Wurfbude, Wettrennen, Sackhüpfen, Stelzenlauf, Tauziehen...

Brotzeitstübchen sowie Museumswirtshaus sind gastronomisch gerüstet.