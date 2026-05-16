Fladungen: Spielefest im Freilandmuseum

Historische Kinderspiele, Brettspiele, Knopfspiele und die weltweit einzigartige Murmelausstellung „Murmiland“ – am 16. und 17. Mai 2026 verwandelt sich das Fränkische Freilandmuseum Fladungen von 10 bis 17 Uhr in ein Spielparadies für Groß und Klein. Unter dem Motto „Mitmachspaß für Groß und Klein“ erwartet Familien ein buntes Programm aus historischen und modernen Spielen, das zum Mitmachen, Ausprobieren und Entdecken einlädt.