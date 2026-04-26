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Fladungen Saisonstart für das Rhön-Zügle

So etwas hat sonst keiner in Deutschland: eine eigene Museumsbahn. Ab dem 3. Mai ist die Museumsbahn des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen wieder unterwegs.

Fladungen: Saisonstart für das Rhön-Zügle
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Im September steht ein besonderes Ereignis an: Das Rhön-Zügle feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Schon jetzt aber dampft es wieder durchs Streutal. Foto: Florian Trykowski

An ausgewählten Sonntagen bis zum 18. Oktober dampft die Museumsbahn durch das obere Streutal und verbindet das Museum mit dem Bahnhof Mellrichstadt.

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Für die Saison 2026 wurden einzelne Fahrzeiten angepasst, sodass sich insbesondere für Fahrgäste, die mit dem ÖPNV anreisen, verbesserte Anschlüsse an die Züge der Deutschen Bahn am Bahnhof Mellrichstadt ergeben.

Das Rhön-Zügle ist Teil eines bundesweit einzigartigen Angebots: Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen ist das einzige Freilichtmuseum in Deutschland mit eigener normalspuriger Eisenbahnstrecke.

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Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen startet am 28. März in eine abwechslungsreiche Saison. Von Meiningen aus ist es bequem per Bus erreichbar.

Im September steht zudem ein besonderes Ereignis an: Das Rhön-Zügle feiert sein 30-jähriges Jubiläum mit einem Aktionswochenende für Eisenbahnfans und Familien.

Die Fahrtermine 2026 sowie Fahrkarten sind online unter freilandmuseum-fladungen.de verfügbar.