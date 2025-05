Ein Geldautomat der VR-Bank Main-Rhön eG wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.15 Uhr in Fladungen gesprengt. Der Automat in der Bahnhofstraße ist mit Sprengstoff zerstört worden. Drei bis vier unbekannte Täter flüchteten laut Polizei in einem dunklen Pkw, möglicherweise VW oder Audi, nach bislang vorliegenden Erkenntnissen in Richtung Herpf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen.