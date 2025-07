An der Bastelstation entstehen tierische Fingerpuppen aus Filz, während in der Küche des Dreiseithofs aus Leutershausen alte Rezepte neu entdeckt und gleich probiert werden können. Besonders gemütlich wird es in der Pixi-Jubiläumsausstellung „70 Jahre kleine Bücher“, wo Kinder in einem „Pixi-Becken“ stöbern und es sich in Sitzsäcken und Lesezelten zum Vorlesen gemütlich machen können.