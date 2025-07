Die Fladungen Classics 2025 hielten, was sie versprachen: Jede Menge Nostalgie – und das nicht nur bei all dem „heiligem Blechle“, das es zu bestaunen gab. Auch weitere Accessoires in der Stadt passten zu einem wundervollen Wochenende voll guter Laune, Erinnerungen und jeder Menge Musik von Bands (herausragend: „Herman’s Hermits“), zu deren Musik auf der Straße getanzt wurde. Und wer kann schon von sich behaupten, Elvis getroffen zu haben? In der Rhön jedoch ist alles möglich – die Landesgrenze zu Bayern ist so nahe, dass unter den Besuchern erneut sehr viele Thüringer waren. Wer einmal Fladungen Classics besucht hat, der kommt immer gerne wieder. Das war eine der Erkenntnisse bei dieser Auflage der besonderen Veranstaltung, die das kleine bayerische Fladungen zurück katapultierte in die Zeit der Dampfwalzen, Schiebermützen und Petticoats.