Der Start war nicht leicht, doch das konnte Patrick Schulz damals nicht wissen: Im November 2019, ausgerechnet kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, eröffnete er sein eigenes Fitnessstudio, den „Personal Fitness Point“ in Viernau. Doch was Schulz genau weiß, ist das, was er will. Das neue Studio übersteht nicht nur Corona, sein Inhaber erweist sich auch unternehmerisch als widerstandsfähig und kreativ.