﻿Es gibt in Zella-Mehlis ein Fitnessstudio für Reha-Sport und eines, das den Kampfsport in den Mittelpunkt stellt. Ein anderes Fitnessstudio richtet sich an Hobbysportler, die in Gruppen Kurse absolvieren oder sich von einem Privattrainer triezen lassen wollen, und ein weiteres zielt auf Sport ganz ohne Geräte, nur mit dem einem Körpergewicht ab. Auch eine Muckibude, in der ohne Trainer Gewichte gestemmt werden können und die den Einlass digital über eine App organisiert, ist im September vergangenen Jahres in der Hauptstraße eröffnet worden. Nun gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft das nächste Fitnessstudio mit der gleichen Ausrichtung. Konstantinos Pozidis hat Ende Dezember in der Ruppbergpassage das Fitomat eröffnet. Dazu hat er die Räume, die einst ein Musikgeschäft beherbergten, komplett umgekrempelt.