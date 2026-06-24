Es ist still geworden in der Zella-Mehliser Ruppbergpassage. Was einst als belebtes Wohn- und Geschäftshaus konzipiert und gebaut wurde, vegetiert nun vor sich ein. Viele Läden stehen leer. In ein paar Räumen allerdings poltert es ordentlich. Ende Dezember vergangenen Jahres ist ein Fitnessstudio in das ehemalige Musikgeschäft eingezogen. 24 Stunden am Tag können im Fitomat Gewichte gestemmt werden. Auch die Trainingsgeräte, die ohne Personal bedient werden, stehen an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung.