Sie betreibt eines von inzwischen sechs Fitnessstudios in Zella-Mehlis. Doch vor Konkurrenz fürchtet sich Nicole Brandl nicht. Vor vier Jahren hat sie die einstige Kik-Filiale in der Talstraße zu einem Zentrum für Rehasport, Fitness und Lichttherapie ausgebaut. Ein Konzept, das sich von den klassischen Muckibuden deutlich unterscheidet. „Meine Kunden sind zwischen 40 und 70 Jahren alt und zu 60 Prozent weiblich“, sagt sie. Es gibt keine Fernseher und keine laute Musik in den Räumen – stattdessen eine Tasse Kaffee und Gespräche im Plauderton. Das wüssten die Leute zu schätzen. Mit rund 350 Reha-Sportlern und etwa genauso vielen Fitnessstudio-Mitgliedern ist die Kapazität erschöpft. Sie führt sogar eine Warteliste für Neuanmeldungen.