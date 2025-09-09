Jetzt geht es in den Endspurt. Das merkt Caroline Strube-Kaminski deutlich. In ihrem künftigen Fitnessstudio stapeln sich in diesen Tagen Kisten und Kartons. Etliche Sportgeräte sind schon aufgebaut, andere warten noch auf ihre Endmontage. Viel muss die Schmalkalderin noch organisieren, doch am 15. September wird alles fertig sein. Dann öffnet sie ihr Fitnessstudio Fitplus nahe des Zellaer Marktes.