Fitnessbranche Fitnessstudio-Tarife werden teurer - Fibo-Messe startet

Köln - Wer ins Fitnessstudio gehen und ins Schwitzen kommen will, muss häufig tiefer in die Tasche greifen. Wie aus einer Studie des Branchenverbandes DSSV und des Beratungsunternehmens Deloitte hervorgeht, stieg der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf 48,55 Euro pro Monat. "Seit drei Jahren geht es mit den Durchschnittspreisen nach oben, die Kosten für das Personal und die Energie sind nun mal gestiegen", sagt Studienautor Stefan Ludwig von Deloitte. Er rechnet mit einem weiteren Preisanstieg bei Neuverträgen, bei Bestandskunden hielten sich Betreiber aber wohl eher zurück.