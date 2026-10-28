Nach dem Brand von Adolf Hitlers Kehlsteinhaus wird in Berchtesgaden über den Wiederaufbau gestritten. Das Berghaus des Nazi-Diktators soll möglichst erhalten bleiben. In Oberhof im Thüringer Wald dagegen geschieht das Gegenteil: Dort verschwindet jenes Gästehaus, das wie kein anderes Gebäude mit SED-Diktator Walter Ulbricht verbunden ist. Wo einst die DDR-Führung logierte, soll ein nun neues Hotel entstehen. Der Stadtrat Oberhof hat am Dienstagabend den Weg frei gemacht.