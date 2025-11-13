Am Samstag, 15. November, ist es soweit: In der ehemaligen Greiner Glas Manufaktur in Neuhaus am Rennweg geht ein neues Fitnessangebot an den Start. Schweißtreibende körperliche Ertüchtigung ist in dem Gebäude in der Sonneberger Straße 150 schon seit einigen Monaten angesagt – allerdings noch nicht beim Ausdauer- oder Krafttraining in Sportkleidung, sondern in Verbindung mit Staub und Dreck in Handwerkerkluft. Das können Jürgen Legler und Stefan Koge genauso bestätigen. Sind sie doch die beiden, die sich überlegt haben, auf gut und gerne 350 Quadratmetern ein Fitnessstudio einzurichten und zu betreiben.