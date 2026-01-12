Bis über beide Ohren strahlend sitzt das Paar im Walldorfer Kressehof. Ganz nach alter Schule verlässt er den Tisch, um seiner Begleitung und der gemeinsamen Freundin neue Cocktails zu holen. Sie wird ein wenig rot, als sie hört, dass man die beiden für ein Ehepaar hält. Unter jugendlichem Gekicher offenbart sie, er sei gar nicht ihr Ehemann. Sie haben heute erst ihr zweites Date. Der Mann kommt wieder, präsentiert seiner Angebeteten das bunte Getränk und lächelt schelmisch, als sie ihm von dem Irrtum erzählt. Für ihr Date haben sich die zwei eine ganz besondere Veranstaltung ausgesucht. „Wir tanzen beide so gerne“, erzählt sie voller Euphorie. Sie lassen die Hüften schwingen, bewegen sich mit viel Freude und jeder Menge Energie beim Seniorentanz in Walldorf.