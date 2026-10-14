Noch keine zwei Jahre ist es her, dass der Seniorenbeirat Steinbach-Hallenberg seine Arbeit aufgenommen hat. Nun bereitet sich das noch junge Gremium älterer Bürger auf eine neue Aufgabe vor: Im kommenden Jahr soll es die Regionalkonferenz der südthüringischen Seniorenbeiräte in der Haseltalstadt ausrichten. Für den 27. April 2027 erwarte man 35 Vertreter, sagt der Vorsitzende Frank Rothämel. „Darauf sind wir schon ein wenig stolz.“ Das genaue Programm stehe noch nicht fest. Von der Hallenburg bis zum Metallhandwerksmuseum mangelt es im Haseltal aber nicht an Möglichkeiten.