Das große Lob gab es am Frühstückstisch im Bistrobereich, derweil im einigen Meter entfernten Pool noch Schulkinder fleißig das Schwimmen übten. „Hier weiß ich das Geld in guten Händen“, sagte Tobias Knoblich, bevor die Sektgläser klirrten. Die Stadt werde künftig ein energieautarkes Hallenbad betreiben und erhalten, das für das Schulschwimmen, für Rehakurse und überhaupt für die Lebensqualität wichtig sei. Der Staatssekretär im Thüringer Infrastrukturministerium, der neben dem vielen Geld auch Zeit mitbrachte, hatte sich bei einem Rundgang den gesamten Komplex näher angeschaut. Und er war sehr zufrieden mit dem, was er zwischen Sauna, Pool und Technik gesehen und gehört hat.