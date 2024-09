In Bayern gibt es rund 1.500 Fischerotter, erläuterte Professor Steven Weiss von der Universität Graz. Das Tier habe sich vor allem im östlichen Teil des Freistaates angesiedelt, in Niederbayern und der Oberpfalz, in Oberfranken und Oberbayern.

Michael Schubert vom Institut für Fischerei an der Landesanstalt für Landwirtschaft stellte ein auf fünf Jahre beschränktes Projekt vor, das am Beispiel des Gänsesägers aufzeigen soll, wie Regulierung funktionieren kann. Durch die Vergrämung des Entenvogels habe sich beispielsweise an der Mittleren Isar der Bestand von Fischen wie der Äsche erholt.

Der Landesfischereiverband Bayern ist nach eigenen Angaben die größte Dachorganisation der Angel- und Berufsfischer im Freistaat. Er gliedert sich in sieben Bezirksverbände mit mehr als 850 Fischereivereinen und 140.000 Mitgliedern. Als nach Bundesnaturschutzgesetz anerkannter Naturschutzverband hat sich der LFV zum Ziel gesetzt, Gewässerökologie mit der Förderung der Fischerei zu verbinden.