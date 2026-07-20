Der Rohbau für Moteon/Infineon steht. Einst prägte an dieser Stelle die Fischerhütte das Bild und gab mit der Glasfabrik den Menschen Arbeit.
Fischerhütte Der Neubau neben dem Baudenkmal
Marina Hube 20.07.2026 - 14:00 Uhr
Der Rohbau für das Unternehmen Moteon/Infineon steht. Ein sichtbares Zeichen, wie sich aus einer Industriebrache ein attraktives Quartier entwickelt. Es ist nicht der letzte Schritt.
Der Rohbau für Moteon/Infineon steht. Einst prägte an dieser Stelle die Fischerhütte das Bild und gab mit der Glasfabrik den Menschen Arbeit.