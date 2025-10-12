Bevor das Gros von Neugierigen am großen Badeteich am Samstagmorgen eintraf, waren bereits die meisten Vorbereitungen vor Ort von Mike Bauch vom Förderkreis Ilmenauer Teichlandschaft (FIT) getroffen, standen acht der an die 30 Ehrenamtlichen in Wathosen bis zu Hüfte im Wasser, um das erste Netz mit zappelnden Fischen an Land zu holen. Zum jährlichen Fischerfest, das immer mit Öffentlichkeit und vielseitigen Angeboten verbunden ist, werden die Karpfen, die im vergangenen Herbst mit 600 bis 800 Gramm eingesetzt worden waren, aus dem Teich geholt.