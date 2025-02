Mit Drohne am Brüten hindern

Getestet werde gerade, den Bruterfolg des Jagdvogels mit Hilfe von Drohnen zu unterbinden. Sie könnten in den Gebieten, in denen die Vögel in den Baumkronen brüten, zu den Nestern fliegen und die Eier mit Öl besprühen, um so ein Ausbrüten zu verhindern. Das sei eine bewährte Methode in anderen Ländern und nur ein kleiner Eingriff in die Natur, wie Experten erklärten.