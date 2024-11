Fischerei: Warum trotz Fangverbots im Dezember Felchen ins Netz gehen

Starnberg/Langenargen - Trotz Felchenfangverbots in einem Großteil des Bodensees dürfen sich Verbraucher während der Vorweihnachtszeit zumindest auf einige wenige Exemplare freuen. Das Fangen laichbereiter Felchen ist in diesem Jahr erlaubt, wie die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) mitteilte. "Die Berufsfischer fahren daher in den kommenden beiden Wochen an wenigen Tagen auf den See, fangen laichbereite Fische, gewinnen den Laich und liefern die befruchteten Eier bei den sechs Brutanstalten am Bodensee-Obersee."