Erfurt (dpa/th) - Thüringen ist nach Angaben von Umweltminister Tilo Kummer (BSW) derzeit ohne industrielle Verarbeitungskapazität für Fisch. Das sei der Grund, warum in Supermärkten kein Thüringer Fisch zu kaufen sein, sagte Kummer in einer Landtagsdebatte zu den Fischbeständen und dem Zustand der Gewässer im Freistaat in Erfurt. Er hoffe, dass Verarbeitungskapazitäten wieder entstehen. Er wolle die Binnenfischerei fördern, sagte der Minister. Das sei nachhaltiger als importierter Meeresfisch aus überfischten Beständen.