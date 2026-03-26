Andøya/München - Der von Raumfahrt- und Rüstungsindustrie mit Spannung erwartete zweite Testflug einer deutschen Weltraumrakete in Norwegen ist an einem norwegischen Fischer gescheitert. Skipper Olafur Einarsson räumte in der Zeitung "Kyst og Fjord" (Küste und Fjord) ein, dass er mit seinem Boot die maritime Sicherheitszone um den Weltraumbahnhof Andøya nicht rechtzeitig verlassen hatte. Deswegen war der Start am Mittwochabend um 21:21 Uhr abgebrochen worden. Zuvor hatte der Raketenhersteller Isar Aerospace das Eindringen eines unautorisierten Boots in die Sicherheitszone verantwortlich gemacht.