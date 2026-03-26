Countdown musste angehalten werden

Nach der Entdeckung von Einarssons Boot war der Countdown angehalten worden. Der Reset des Countdowns hätte nach Angaben des Unternehmens das genehmigte Zeitfenster für den Start überschritten. Fischer Einarsson bestritt in dem Gespräch mit der Zeitung eine absichtliche Sabotage des Starts: "Wir wollten eigentlich etwas früher fertig sein, aber wir hatten Probleme mit der Strömung und ein Durcheinander mit dem Fanggerät.". Der Zeitung zufolge soll Einarsson bereits in der Vergangenheit eine Militärübung in der Gegend gestört haben, der Fischer weist jedoch böse Absichten zurück.