Hünstetten (dpa/lhe) - Als Vereinskameraden eines Sonntagmorgens an ihrem Beuerbacher See im Taunus angeln wollen, entdecken sie merkwürdigen Müll im Wasser. Steine, Schindeln und Folienreste liegen klein gehackt am flachen Ufer verteilt. Schnell wird klar: Der Abfall ist asbesthaltig, eine Spezialfirma muss her. Wenige Wochen darauf folgt der noch größere Schock: Über Nacht laden Unbekannte noch einmal die zehnfache Menge des gefährlichen Bauschutts am See ab. Eine Katastrophe für den Angelverein Beuerbach.