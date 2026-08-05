Der See und seine Fische sind Gesprächsthema im Dorf

Am See direkt ist die Anteilnahme auch mehrere Wochen nach dem Vorfall groß. "Geht es den Fischen wieder gut?", fragt eine Radfahrerin, die in einer Gruppe unterwegs ist. Eine Hundebesitzerin will wissen: "Haben sie den erwischt?" Der Umweltsünder mit dem Asbestmüll ist nach wie vor unbekannt - und verursacht Rätselraten. "Ich gehe nicht davon aus, dass es etwas Persönliches ist und mit dem Verein zu tun hat", sagt Kaczmarek. "Auch wenn es durchaus manchmal Ärger mit Schwarzanglern gab."