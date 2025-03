Erforschen, verfolgen, schlagen

Nun gelang es Forschenden in Zusammenarbeit mit Inuit-Gemeinden in Nunavut, Narwale mit Drohnen in freier Wildbahn zu beobachten. Dabei sahen sie, wie die Wale mit ihren Stoßzähnen Fische erforschten, verfolgten und auch schlugen, wie um sie zu betäuben. Manchmal aber hätten sie auch nur mit den Fischen gespielt, schreibt die Gruppe im Fachblatt "Frontiers in Marine Science". "Vielleicht waren die Wale einfach nicht hungrig."