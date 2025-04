Bei einem Malwettbewerb wurden vier Gewinner gekürt und geehrt. Diesen betreute eine „Hexe“ höchstpersönlich – Regina Filler hatte sich ins Hexenkostüm geworfen und zog so manchen Blick auf sich. Mit Versorgung am Schullandheim durch Familie Hössel bei Bratwürsten und Getränken sowie bei Familie Arnrich im Sommertal mit Pizza, Kaffee und Kuchen sowie Suppen wurden alle satt. Soljanka und Bärlauchsuppe waren am Ende sogar ausverkauft, berichtet Nadine Arnrich. Gut kamen auch die Cocktails an, die die Fischbacher Jugend mixte. Geschenke mit Herz konnte man ebenfalls kaufen, sie kamen aus Aschenhausen. Kleintierzüchter aus Kaltenwestheim und Fischbach hatten einige der Langohren ausgestellt, die ja angeblich die Ostereier verstecken. Die Helfer bei der zweiten Ostereiersuche am Hexenpfad freilich wissen es besser... Sie hatten sowohl Erfolg als auch selbst wieder Freunde an dem im vorigen Jahr aus der Taufe gehobenen kleinen Oster-Event und wollen es auch im nächsten Jahr stattfinden lassen.