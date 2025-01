Fischbacher Baumfeuer: Anonyme Beschwerde irritierte

Das im Januar mittlerweile traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen gingen die Fischbacher am vergangenen Samstag an. Ortsteilbürgermeister Christian Bley und der Ortsteilrat bereiteten es zusammen mit der Feuerwehr und vielen Helfern von Vereinen vor. Bereits eine Woche zuvor hatte die Jugendfeuerwehr alle im Ort bereitgestellten Weihnachtsbäume eingesammelt und in handliche Stücke geteilt. Das traditionelle Verbrennen sollte dann am 18. Januar mit Essen und Trinken an der Feuerwehr stattfinden.