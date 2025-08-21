Fischbach/Rhön: Licht und Luft für die Berghexe

Rhöner helfen beim Erhalt der Natur. Foto: LPV

Denn: Die finanziellen Mittel im Naturschutz werden knapper, die Aufgaben hingegen mehr. Naturschutz ist Gemeinschaftsarbeit und nur durch engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter dauerhaft zu bewältigen. Dennoch zeigt sich der LPV Rhön optimistisch. Svea Jahnk schätzt ein: „Die Rückmeldungen zu den bisherigen Einsätzen waren stets erfreulich hoch, auch wenn gelegentlich jemand kurzfristig absagen musste. Es gibt nach wie vor viele Menschen, die sich selbst und der Natur etwas Gutes tun möchten.“ Gesa Last ergänzt: „Dadurch, dass der LPV Rhön Träger der hiesigen Natura 2000-Station ist, haben wir die Möglichkeit, solche Einsätze zu organisieren“.