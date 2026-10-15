Michael Kühnlenz ist von Porzellan beseelt – der Altenpfleger aus Ilmenau ist Vorsitzender des Vereins Ilmenauer Porzellantradition und hat Gespür und Auge dafür, welche Raritäten manchmal im Verborgenen schlummern. Ende Juli entdeckte er in Saalfeld bei einem Hausflohmarkt ein Mokkaservice: „Ich wusste gleich, das ist was Spezielles.“ Er hat es für wenig Geld mit nach Hause genommen, recherchierte – und konnte nun dem Fischbacher alfi-Museum ein sehr seltenes Stück übergeben.