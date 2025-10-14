Schon am frühen Morgen – noch bevor der Dietlaser Ralf Linse seine mobile Saftpresse überhaupt aufgebaut hatte – waren am Sonntag Gäste aus nah und fern in das kleine Dörfchen in die Rhön gekommen, wo am Ortsrand das gut bekannte Schullandheim steht. Sie wollten aus ihren Äpfeln schmackhaften Saft pressen lassen. „Damit waren Ralf Linse und sein Team der unbestrittene Star unserer Veranstaltung“, sagt Horst Hössel vom Schullandheim-Verein Fischbach schmunzelnd. Sein Verein hatte wieder zu dem Streuobstwiesenfest eingeladen. Und dass in diesem Jahr Äpfel im Mittelpunkt standen, versteht sich wohl von selbst angesichts der guten Ernte. Ohne Unterbrechung hatte das Team an der Presse vom frühen Morgen an zu tun.